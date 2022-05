Uitslagen en verslagen basketbal: vrouwen Uitsmijters heroveren koppositie in eerste divisie

Mannen

Promotiedivisie

Uitsmijters - CobraNova 61-71 (16-21, 30-44, 51-55, 61-71)

CobraNova staat een plekje hoger op de ranglijst en dat was te merken aan de verhoudingen in het veld. „Ze waren net iets beter”, aldus Arjan Averdijk, coach van Uitsmijters. De thuisploeg moest de hele wedstrijd in de achtervolging en kwam een paar keer akelig dichtbij. Het verschil van 16 punten in de tweede periode werd vlak voor het einde van het derde kwart teruggebracht tot 2, de kleinste marge. Met nog drie minuten op de klok was het verschil 6 punten en trachtte Uitsmijters met een zonepress nog iets te forceren. „Daar sneden ze echter makkelijk doorheen”, zag Averdijk. „Maar we moesten wat proberen, anders hadden we ook niet gewonnen.”