Uitslagen en verslagen basketbal: vrouwen Uitsmijters na nederlaag koploper af, mannen Arriba verrassen tegen Scylla

Mannen

Promotiedivisie

Noordkop - Den Helder 65-72 (20-13, 36-32, 54-53, 65-72)

Uitsmijters lijkt de donkere periode, meteen na de hervatting van de competitie, achter zich te hebben gelaten. „We hebben een wat oudere ploeg en dan duurt het wat langer voordat die spelers weer op niveau zijn”, had coach Arjan Averdijk wel een verklaring. De routine in zijn ploeg gaf in Den Helder wel de doorslag. „Door het wisselvallige optreden van de arbitrage was het een onrustige wedstrijd. Maar wij zijn wel rustig gebleven.” Uitsmijters stond een groot deel van de wedstrijd op achterstand, maar hield Noordkop wel constant in zicht. In de laatste vijf minuten sloeg Uitsmijters vervolgens toe. „Sommige spelers hebben een nieuwe rol. Het heeft even geduurd voordat de verhoudingen in de groep duidelijk werden. Vanaf nu kan het alleen maar beter gaan”, meende Averdijk.