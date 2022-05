Uitslagen en verslagen basketbal: vrouwen Uitsmijters nemen lastige horde, zuur verlies mannen Twente Buzzards

Mannen

Promotiedivisie

Uitsmijters - Groene Uilen 77-71 (21-25, 41-34, 58-56, 77-71)

Een zeer vreemde wedstrijd met een uiterst grillig scoreverloop. Zo was de start voor Uitsmijters (7-0), maar stond het een paar minuten later 7-14. Zo ontstond een duel waarin het publiek van de ene in de andere verbazing viel. Prachtige staaltjes en fraaie scores werden afgewisseld met knullig balverlies en domme fouten. Uitsmijters had in de slotfase de zenuwen het beste onder controle, hield het hoofd koel en onder aanvoering van de uitblinkende Michel Voogsgeerd werden twee belangrijke punten bijgeschreven. Uitsmijters behoudt daardoor de zesde plek maar het verschil richting de staartploegen is nog niet rustgevend.