Uitslagen en verslagen basketbal: waardevolle zege vrouwen Uitsmijters, Amical verrast koploper

Mannen

Promotiedivisie

CobraNova - Uitsmijters 90-63 (16-23, 38-41, 73-53, 90-63)

Door een desastreus derde kwart verloor Uitsmijters alle zicht op een goed resultaat. Na een prima eerste helft en een voorsprong bij rust, misten de gasten in de eerste vier aanvallen na de wisseling van basket. CobraNova greep de leiding, maar anderhalve minuut voor het verstrijken van de derde periode was het verschil voor Uitsmijters nog te overzien: 60-53. In negentig seconden liep het verschil op naar 20 punten en was het duel gespeeld. „CobraNova is te goed en te ervaren om zo’n voorsprong nog uit handen te geven”, aldus Uitsmijters-coach Arjan Averdijk over de onmogelijke missie van zijn ploeg in de vierde periode.