Uitslagen en verslagen handbal: Borhave weet weer wat winnen is

Vrouwen

Eredivisie

Fortissimo – Borhave 25-31 (19-14)

Borhave heeft op bezoek bij Fortissimo een uitstekende overwinning geboekt. Het zat de ploeg van trainer Herman Keppels dit seizoen bepaald nog niet mee. Vooral blessureleed zorgde ervoor dat Borhave niet het niveau kon halen, waartoe de ploeg in staat is. Zondagmiddag viel het eindelijk eens de kant op van Borhave. „In de eerste helft liep het nog niet zo goed en kregen we ook vrij veel doelpunten tegen”, aldus Keppels. „In de rust hebben we tactisch wat omgezet, zodat we de uitblinkster bij Fortissimo beter in bedwang konden houden. Binnen tien minuten hadden we de achterstand weggewerkt. Als team hebben we daarna de rust bewaard en zijn we geen gekke dingen meer gaan doen. Uiteindelijk hebben we de voorsprong uitgebouwd naar zes en is de zege ook niet meer in gevaar geweest. We zitten als team in de hoek waar de klappen vallen en dan is dit resultaat een enorme opsteker.” Cynthia Snippert keepte voorlopig haar laatste wedstrijd voor Borhave. Zij wordt aankomende week geopereerd aan haar knie.