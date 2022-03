Uitslagen en verslagen handbal: DSVD besluit reguliere competitie met nederlaag

Vrouwen

Eredivisie

Volendam – DSVD 28-25 (11-10)

DSVD kan zich gaan opmaken voor het slotstuk van het seizoen. Uit bij Volendam werd de reguliere competitie afgesloten met een nederlaag. De ploeg van trainer Jan Majoor wacht nu de degradatiepoule om ervoor te zorgen dat DSVD ook volgend jaar in de eredivisie te bewonderen is. „We hebben onszelf tekort gedaan”, aldus Majoor. „De eerste helft ging gelijk op, maar we geven de wedstrijd weg in het eerste kwartier na rust. We scoren in die periode maar een doelpunt. Vervolgens spelen we Volendam in de laatste tien minuten helemaal zoek, maar verlies je wel met drie doelpunten verschil. Onze opbouwrij had niet het vertrouwen om te schieten. Op de training schieten ze perfect, maar tijdens de wedstrijd houden ze de keutel in. Dat is zonde, want je doet jezelf als ploeg echt tekort. Ook zakken we in de mindere fases te diep weg. Dan zijn het geen zesjes, maar tweeën. Dan gaan ook de simpele dingen ineens fout en dat is frustrerend. We moeten doorbouwen en zorgen dat we tijdens de mindere fases niet helemaal door het ijs zakken.” Marit Molenbroek en Ilse Maatman behoorden tot de uitblinkers bij DSVD. „Ilse heeft het als keepster fantastisch gedaan.”