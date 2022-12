Uitslagen en verslagen handbal: DSVD boekt derde zege van het seizoen, nederlagen voor De Tukkers en ZVBB'21

update Volleybal: Tweede winst Eurosped, Apollo 8 onderuit in topper tegen Sliedrecht Sport, derbyzeges voor Set-Up'65, Krekkers en Tornado

Apollo 8 is er niet in geslaagd de topper tegen Sliedrecht Sport te winnen. Op bezoek in Zuid-Holland ging de Bornse formatie met 3-1 onderuit. Mede-eredivisionist Eurosped wist juist weer eens te winnen. In de topdivisie waren er derbyzeges voor Set-Up'65 en Krekkers, terwijl een niveau lager Tornado te sterk was voor Wevo'70.

4 december