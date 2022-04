Uitslagen en verslagen handbal: DSVD dankzij zege koploper in degradatiepoule

update Uitslagen en verslagen volleybal: Winst en verlies voor Eurosped, Set-Up maakt het Dynamo lastig, Tornado pakt topper

Eurosped en Set-Up'65 werkten dit weekend een dubbel programma af. De Vroomshoopse vrouwen wonnen zaterdag van Peelpush (3-0), maar gingen zondag met 3-1 onderuit tegen Utrecht. De Ootmarsumse vrouwen hadden zaterdag weinig in te brengen tegen koploper Team22 (3-0), maar herstelden zich een dag later tegen Dynamo (3-2 verlies). De vrouwen van Apollo 8 lieten zich in Apeldoorn op zaterdag verrassen door datzelfde Dynamo (3-2). In de lagere competities won Tornado Geesteren de topper van VCV (3-1).

3 april