Uitslagen en verslagen handbal: DSVD na zege winnaar degradatiepoule

Vrouwen

Eredivisie (degradatiepoule)

DSVD - Fortissimo 41-31 (17-13)

Met de zege op Fortissimo heeft DSVD de degradatiepoule als koploper afgesloten. Een knappe prestatie van de ploeg van trainer Jan Majoor, aangezien DSVD als enige zonder bonuspunten aan de poule begon. Alleen het uitduel bij BFC ging verloren. „Ik ben supertrots op de meiden”, aldus Majoor. „Als collectief hebben we heel sterk gespeeld. Een mooie afsluiting van het seizoen, waarin we gedurende het jaar steeds meer als team zijn gegroeid. We hebben nu veel meer snelheid in het spel en ze durven nu ook individueel meer verantwoordelijkheid te nemen. En door persoonlijke groei zijn we ook als team gegroeid.” Fortissimo nam in de beginfase nog wel de leiding (1-4), maar eenmaal op stoom was de trein van DSVD niet meer te stoppen. „In de tweede helft hebben we de voorsprong steeds verder uitgebouwd. En hebben we ook bewezen dat we de beste zijn van de degradatiepoule.” Het duel met Fortissimo betekende de afscheidswedstrijd voor Jisse Hof en Rachel Emsbroek. Beide speelsters stoppen met handbal. Caytlin Wennink maakte juist haar debuut voor dames 1 en deed met vijf treffers direct van zich spreken. Voor Helma Oude Voshaar stond de wedstrijd in het teken van haar examen voor handbaltrainer 4. „Dubbel feest, want zij is geslaagd.”