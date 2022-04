Uitslagen en verslagen handbal: DSVD onderuit bij Beekse Fusie Club

Vrouwen

Eredivisie

Beekse Fusie Club – DSVD 29-22 (11-11)

Met een vlekkeloze serie in de degradatiepoule leek DSVD een lastig seizoen toch met een goed gevoel te kunnen afsluiten. Uit bij Beekse Fusie Club zakte de ploeg van trainer Jan Majoor echter door de ondergrens. „Dit is een ongelooflijke teleurstelling”, aldus Majoor. „Als je op kwaliteit wordt geklopt, dan kun je daar prima mee leven. Tegen BFC zijn we afgetroefd op vechtlust en dat is heel kwalijk. Vechten kun je altijd. We hebben collectief gefaald. De eerste helft ging het nog gelijk op, maar na rust hielden we ineens open huis in de dekking. We stonden niet meer als team te handballen en afspraken werden niet nagekomen. In de tweede helft scoorde BFC achttien doelpunten, terwijl wij maar negen keer tot scoren kwamen in de laatste 28 minuten. In de slotfase hebben we niet eens meer op doel geschoten. Je bent eigenlijk met een fantastische serie bezig en je kunt ongeslagen de degradatiepoule winnen. En dan geef je de zege gewoon cadeau aan BFC. Alle credits voor de groei die we dit seizoen hebben doorgemaakt, maar dit was ver onder ons niveau. Wij zijn nu aan onszelf verplicht om er in de laatste wedstrijd tegen Fortissimo een goede wedstrijd van te maken.”