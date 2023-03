Uitslagen en verslagen handbal: DSVD onderuit tegen landskampioen, Stevo blijft op titelkoers

Basketbal: Complete offday Jolly Jumpers, vrouwen Uitsmij­ters verliezen voor derde keer op rij

Jolly Jumpers speelde de slechtste wedstrijd in jaren en ging kansloos onderuit bij Triple Threat. In de tweede divisie bij de mannen won Arriba het Twentse onderonsje bij Twente Buzzards. Ook de vrouwen van Twente Buzzards gingen onderuit. Tonego’65, koploper in de tweede klasse, maakte in de laatste periode het verschil.