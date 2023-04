Uitslagen en verslagen handbal: DSVD speelt zich veilig, De Tukkers in eigen huis onderuit

Uitslagen en verslagen handbal: DSVD onderuit bij VZV, ZVBB'21 wint derby van De Tukkers

Handbal - DSVD heeft zaterdagavond de uitwedstrijd bij VZV verloren (29-27). De ploeg van trainer Jan Majoor moest door de nederlaag ook de koppositie in de degradatiepoule afstaan aan VZV. In de eerste divisie won ZVBB'21 in eigen huis overtuigend van De Tukkers (33-18).