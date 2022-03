Uitslagen en verslagen handbal: DSVD toont progressie met ruime zege

Vrouwen

Eredivisie (degradatiepoule)

Fortissimo - DSVD 18-33 (7-20)

Door de degradatie van Borhave zal de degradatiepoule dit jaar geen degradant opleveren. Toch is DSVD er alles aan gelegen om goed voor de dag te komen en het ontwikkelingsproces voort te zetten. Uit bij Fortissimo werd met ruime cijfers gewonnen, waarbij de ploeg van trainer Jan Majoor het verschil al voor rust wist te maken. „We wilden laten zien dat we dit jaar als groep zijn gegroeid”, aldus Majoor. „En dat hebben ze laten zien. De groep was gretig, creëerde genoeg kansen en ook in de dekking hielpen ze elkaar. Er was ook veel dreiging en snelheid in het spel. Van de negen veldspelers zijn er acht tot scoren gekomen. En niet onbelangrijk, ze straalden in de wedstrijd blijdschap uit. Dat is dit seizoen weleens anders geweest. Dat ze na een doelpunt bijvoorbeeld niet echt durfden te juichen. Het is mooi dat ze niet alleen technisch en tactisch, maar ook in het vertrouwen groeien.” Marit Molenbroek werd topscorer met zeven treffers, gevolgd door Laura Spekhorst en Rachel Emsbroek met zes doelpunten. Keepster Ilse Maatman behoorde eveneens tot de uitblinkers. „Zij heeft echt een hele goede wedstrijd gekeept.”