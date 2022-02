Uitslagen en verslagen handbal: DSVD verliest kelderkraker van BFC

Uitslagen en verslagen volleybal: Derbyzeges voor Dynamo Tubbergen en Wevo'70

De eredivisieduels van Lammerink Installatiegroep Set-Up'65 en Eurosped gingen zaterdagavond vanwege corona niet door, maar in veel van de competities daaronder werd ‘gewoon’ gespeeld. Zo boekte Dynamo Tubbergen een 3-0 overwinning op WVC Volley, trok Wevo'70 aan het langste eind in de Dinkellandderby tegen Timax/Devoko en was er een belangrijke rol weggelegd voor een 52-jarige routinier bij de mannen van Vips Bardot.

