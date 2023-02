Uitslagen en verslagen handbal: DSVD wint derby bij Kwiek, ZVBB'21 verslaat SEW 2

Basketbal: Jolly Jumpers in slotfase onderuit tegen Grasshop­pers, mannen Uitsmij­ters verslaan koploper

Eredivisionist Jolly Jumpers heeft de zege tegen Binnenland geen vervolg kunnen geven. In Tubbergen was Grasshoppers, de nummer twee van de ranglijst, in de slotfase net iets slimmer. De mannen van Uitsmijters zorgden voor een verrassing door Lokomotief, koploper in de promotiedivisie, te verslaan.

13:19