Uitslagen en verslagen handbal: Eerste zege ZVBB'21, Hacol’90 in eigen huis te sterk voor Pacelli

Waterpolo: Wederom verlies voor BZC, vrouwen OZ&PC na bewogen week onderuit bij Branden­burg

In de eerste divisie ging BZC ook in het tweede duel onderuit. De Borculose ploeg werd in de laatste periode weggespeeld door ZV Haerlem. De vrouwen van OZ&PC beleefden een turbulente week en verloren bij Brandenburg.

12:43