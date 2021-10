Uitslagen en verslagen handbal: Forse nederlaag voor DSVD, gelijkspel voor Borhave

Vrouwen

Eredivisie

Venlo - DSVD 46-27 (23-13)

DSVD trof voor de tweede week op rij een kampioenskandidaat. Na de ruime thuisnederlaag tegen VOC had de ploeg ook uit bij Venlo weinig in te brengen (46-27). Trainer Jan Majoor kon er wegens ziekte niet bij zijn. Hij zit sinds afgelopen donderdag zelfs in quarantaine. „Helma Oude Voshaar heeft de ploeg gecoacht”, aldus Majoor. Volgens hem waren er ondanks de grote nederlaag ook positieve ontwikkelingen. „Venlo was beter en sterker, maar we hebben meer van ons af kunnen bijten dan vorige week. In de beginfase waren we in de dekking te afwachtend en hadden we nog te veel respect voor de tegenstander. Daarna kwamen we beter in ons spel en hebben we ook goede aanvallen laten zien. Het verschil met de top 4 in de eredivisie is nu eenmaal groot, maar het is positief dat we tegen een tegenstander als Venlo toch tot 27 doelpunten zijn gekomen.” Er was meer positief nieuws voor DSVD. Wies Rensen keerde na een zware knieblessure terug bij DSVD en speelde bijna veertig minuten mee tegen Venlo.