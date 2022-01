Uitslagen en verslagen handbal: Nederlagen voor Borhave en DSVD

Vrouwen

Eredivisie

Quintus – DSVD 44-26 (20-10)

DSVD begon sterk aan het uitduel bij Quintus, getuige ook de 5-5 tussenstand na tien minuten spelen. In de fase daarna misten de bezoekers drie penalty’s en zag het Quintus aan de andere kant van het veld wel tot scoren komen (10-5). Die marge bleef lang in stand, maar halverwege keek de ploeg van trainer Jan Majoor alsnog tegen een ruime achterstand aan (20-10). „Dat overkomt ons te vaak”, aldus Majoor. „Dan hebben we na een goede fase ineens een zwakke periode. We verdedigen niet slecht, maar maken technisch nog bepaalde fouten.” Na rust loopt Quintus verder uit naar 30-15 en is het duel beslist. „We creëren wel genoeg kansen, maar we maken ze niet af.” Toch heeft Majoor ook zeker goede dingen gezien. „Het samenspel met de cirkel was heel goed. Marit Molenbroek heeft negen keer gescoord vanaf de cirkel en ook de hoeken, Tess Bartke en Laura Spekhorst, hebben allebei drie keer gescoord. Over bepaalde fases ben ik heel tevreden. Tegen Quintus hoef je de punten niet direct te pakken, maar we hebben onszelf wel wat tekort gedaan.”