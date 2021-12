Uitslagen en verslagen handbal: nederlagen voor Borhave en DSVD

Handbal - In een weekend waarin veel wedstrijden in het handbal werden afgelast, kwamen de ploegen in de eredivisie wel in actie. Borhave verloor op bezoek bij VOC, terwijl DSVD in eigen huis door de ondergrens zakte en Volendam met de punten aan de haal zag gaan.

Vrouwen

Eredivisie

VOC – Borhave 35-25 (19-14)

Borhave slaagde er zaterdagavond niet in om de punten mee te nemen uit Amsterdam. Met de nederlaag kon trainer Herman Keppels achteraf wel leven. „Natuurlijk zijn we niet blij met het verschil van tien punten, maar we hebben verder wel goed gespeeld. In de eerste helft hebben we een paar open kansen gemist. Als je die kansen benut, dan kun je nog dichterbij blijven. Qua spel mogen we tevreden zijn. We hebben vijftig minuten echt prima gespeeld en daar kunnen we mee verder. De blessures nemen af, dus langzaam komt er ook weer een volledig team te staan. De speelsters die er staan doen het naar behoren, maar de groep is gewoon iets te klein op het moment.” Eline Legtenberg maakte na haar zwangerschap weer haar eerste minuten voor Borhave.

DSVD – Volendam 20-33 (10-13)

Voor DSVD draaide de thuiswedstrijd tegen Volendam uit op een grote teleurstelling. Halverwege had de ploeg van trainer Jan Majoor nog uitzicht op een goed resultaat, na de hervatting zakte de ploeg steeds verder weg. „We hebben een pak op onze broek gehad”, aldus Majoor. „Dit was echt een afstraffing en voor het eerst dit seizoen zijn we door de ondergrens gezakt. We speelden zonder vertrouwen en ideeën. Het lag niet alleen aan de afronding, maar ook in de dekking stonden we niet als team te verdedigen. Tijdens de wedstrijd hebben we nog wel een ander systeem geprobeerd, maar dat bracht helaas ook geen succes. We gaan de beelden nog terugkijken en de wedstrijd met elkaar bespreken. Er komen weer snel belangrijke wedstrijden aan en dat is misschien ook wel een voordeel. Dan kunnen we het ons niet permitteren om hier heel lang bij stil te blijven staan.”