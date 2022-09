Uitslagen en verslagen handbal: nederlagen voor DSVD, De Tukkers en ZVBB'21

Handbal - DSVD ging zaterdagavond met grote cijfers onderuit bij titelkandidaat SEW. De handbalsters uit Deurningen zagen de thuisploeg vooral in de slotfase snel weglopen (44-20). De Tukkers en ZVBB'21 begonnen dit weekend aan de competitie in de eerste divisie. Promovendus ZVBB'21 verloor in eigen huis van MEOS (17-23), terwijl De Tukkers nipt onderuit ging bij Foreholte (26-25).

Vrouwen

Eredivisie

SEW - DSVD 44-20 (17-9)

Uit bij SEW werd snel duidelijk dat DSVD niet op een goed resultaat hoefde te rekenen. Halverwege was het duel eigenlijk al beslist (17-9). Na rust denderde de gretige thuisploeg door naar een grote uitslag (44-20). Trainer Jan Majoor kon wel leven met een nederlaag, al liep het verschil uiteindelijk wel erg hoog op. „SEW is gewoon twee maten te groot voor ons”, aldus Majoor. „Fysiek en qua handbal zijn zij zoveel verder dan wij. SEW is een van de topploegen in de eredivisie en zij gaven zestig minuten vol gas. Vooral in de laatste vijf minuten liepen ze helemaal over ons heen. Op dat moment was het bij ons op, terwijl zij er nog steeds vol voor konden gaan. De top van de competitie is ons te machtig. Je hoopt misschien dat ze ons onderschatten, maar daar was geen sprake van.”

„Tegen SEW hebben we ook minder ervaren speelsters minuten laten maken. Daar leren ze veel van. Op dit niveau gaat het toch een stuk sneller en is het fysiek ook zwaarder.” De thuisploeg liep in de slotfase snel uit naar een verschil van meer dan twintig punten. „De uitslag viel groter uit dan gedacht. Zelf hebben we ook te veel kansen gemist en technische fouten gemaakt. We leden te vaak balverlies en gaven daardoor hele goedkope doelpunten weg. Nogmaals, SEW was gewoon veel beter.”

Vrouwen

Eerste divisie

ZVBB’21 – MEOS 17-23 (10-12)

ZVBB’21 promoveerde afgelopen seizoen naar de eerste divisie. In de openingswedstrijd tegen MEOS toonde de ploeg van trainer Afton Groener zich gelijkwaardig aan de tegenstander, maar lukte het niet om de punten in eigen huis te houden. „We weten dat dit een ander seizoen wordt”, aldus Groener. „Vorig jaar wonnen we bijna alles, dit jaar proberen we ons te handhaven.” Ook een niveau hoger creëerde de thuisploeg voldoende kansen. „We hadden net even wat pech in de afronding met ballen op de paal en lat. MEOS scoorde op belangrijke momenten wel. Op het eind neem je dan wat meer risico om alsnog dichterbij te komen, maar dat lukte helaas niet.” De marge liep uiteindelijk op naar zes (17-23). „Naast handhaving willen we vooral ook plezier houden. En we proberen ons elke week verder te ontwikkelen.”

Foreholte – De Tukkers 26-25 (16-11)

De Tukkers keek halverwege tegen een achterstand van vijf punten aan. Na een goede start waren beide ploegen lange tijd gelijkwaardig aan elkaar. Direct na rust kende de ploeg van trainer Nicol Kooiker een mindere fase, maar de bezoekers herstelden zich knap (22-22). In de slotfase lukte het De Tukkers niet om in overtal de wedstrijd alsnog naar zich toe te trekken. „Een verschil van vijf punten bij rust was eigenlijk net te veel voor deze wedstrijd”, aldus Kooiker. „Na rust begonnen we niet goed, maar daarna kwamen we punt voor punt terug tot 22-22. In de laatste twee aanvallen wisten we in overtal niet tot scoren te komen, terwijl Foreholte dat in ondertal wel lukte.” Vooraf had Kooiker niet gerekend op een zege bij Foreholte. „Maar als je zo dichtbij bent, dan is dit wel zuur. Het was mooi geweest als we hier een punt hadden kunnen halen.”