Uitslagen en verslagen handbal: nederlagen voor DSVD, ZVBB'21 en De Tukkers

Vrouwen

Eredivisie

DSVD – VELO 29-30 (13-16)

Na de ruime overwinning van vorige week op VZV, was de ploeg van trainer Jan Majoor zaterdagavond tegen VELO geen schim van zichzelf. “We hebben echt van onszelf verloren en de punten cadeau gedaan”, vertelt Majoor. “We waren niet agressief genoeg, toonden te weinig initiatief. We durfden gewoon niet.” De thuisploeg liep tegen VELO vrijwel de gehele wedstrijd achter de feiten aan. “Telkens als we ons terug wisten te vechten van een achterstand, slaagden we er niet in om door te drukken. In de rust zag ik ook een bepaalde gelatenheid die ik niet ken. Ze zaten erbij alsof ze al verloren hadden.” Na de hervatting creëerde DSVD wel kansen, maar faalde de ploeg in de afronding. “We hebben veel in het blok geschoten en ook zeker vijf keer op de paal. De ploeg werkte wel, maar het was net alsof er lood in de benen zat. Tijdens de wedstrijd hebben we nog verschillende systemen geprobeerd, zonder het gewenste resultaat. De wisselspelers konden het verschil helaas ook niet maken. Uiteindelijk is de zege voor VELO terecht, want wij maakten het gewoon niet af. Deze wedstrijd hadden we echt niet hoeven te verliezen.” DSVD hervat de competitie op zaterdag 8 oktober met een thuiswedstrijd tegen Kwiek.