Uitslagen en verslagen handbal: Stevo thuis te sterk voor Langeveen

Handbal - Stevo heeft donderdagavond het inhaalduel met Langeveen winnend afgesloten (26-22). Door de zege is Stevo in punten op gelijke hoogte gekomen met koploper Pacelli. Combinatie’64 versloeg TVO met 13-15. Avanti Wilskracht verslikte zich in het tweede team van De Tukkers (24-28).

Vrouwen

Hoofdklasse

Stevo - Langeveen 26-22 (12-14)

Stevo had het vooral in de eerste helft lastig met het spel van Langeveen. Na rust wist de thuisploeg de achterstand snel te repareren en wist de ploeg van trainer Laura Gruben het duel op karakter naar zich toe te trekken. „Het liep niet zo goed als afgelopen zaterdag en we hadden moeite om grip te krijgen op het fysieke spel van Langeveen”, aldus Gruben. „Daarnaast kregen we ook te veel doelpunten tegen. In de rust heb ik de groep wat minder lief toegesproken. Daarna hebben ze het keurig opgepakt en de wedstrijd alsnog op wilskracht gewonnen. Dat is ook iets om trots op te zijn.”

Langeveen zag het duel na een sterke eerste helft alsnog verloren gaan. Toch kon trainer Carolien Raben goed leven met het resultaat. „We hebben een hele goede wedstrijd gespeeld”, aldus Raben. „In de eerste helft gingen er vol op en stonden we ook goed te verdedigen. Na rust werd het een beetje rommelig. Stevo begon meer te pressen en het zat ons niet mee met de tijdstraffen. Ook hebben we nog vijf open kansen gemist. Tegen een ploeg als Stevo mag dat natuurlijk niet gebeuren. Toch stappen we met trots van het veld en kunnen we leven met het resultaat. Als groep maken we mooie stappen, maar vanavond hebben we helaas verloren van de buurmeisjes.”

TVO - Combinatie’64 13-15 (9-9)

Combinatie’64 heeft donderdagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. Dankzij de zege bij TVO werd de rode lantaarn overgedragen aan RSC, al heeft die ploeg nog wel een paar wedstrijden in te halen. „In deze fase van de competitie telt vooral het resultaat”, aldus Gert ten Vergert, trainer van Combinatie’64. „Toch hebben we het onszelf onnodig moeilijk gemaakt door veel kansen onbenut te laten. De overwinning had dan ook veel ruimer moeten zijn. De dekking stond super. In het eerste kwartier van de tweede helft kregen we zelfs helemaal geen doelpunt tegen, maar aanvallend was het moeizaam. Het belangrijkste is dat we de punten hebben gepakt, want daar draait het om in deze fase.” Combinatie’64 neemt het zaterdagavond op tegen RSC, de (nieuwe) hekkensluiter in de hoofdklasse.

Avanti Wilskracht - De Tukkers 2 24-28

Avanti Wilskracht ontbrak het vooral aan scherpte voor het doel in het thuisduel met het tweede team van De Tukkers. „We hebben heel veel open kansen gemist”, aldus trainer Famke Veltman. „Daarnaast ook nog vier penalty’s. Na rust liep het wat beter en lukte het ook nog wel om terug te komen in de wedstrijd. We kwamen heel dichtbij, tot op twee doelpunten verschil. Op dat moment liepen zij toch weer uit. De Tukkers speelde op snelheid en dat konden wij helaas niet omkeren. We hadden ook net een beetje minder vechtlust en inzet.” Aankomend weekend staan beide ploegen opnieuw tegenover elkaar, maar dan op het terrein van De Tukkers.