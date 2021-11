Uitslagen en verslagen handbal: zege voor De Tukkers, eerste nederlaag voor Stevo

Vrouwen

Eerste divisie

Aalsmeer – De Tukkers 23-27 (9-19)

De Tukkers nam zaterdagavond de punten mee uit Aalsmeer, waar het verschil al voor rust werd gemaakt. In de tweede helft liep het iets minder, al kwam de overwinning uiteindelijk niet meer in gevaar. „De eerste helft hebben we heel goed gespeeld”, aldus Nicol Kooiker, trainer van De Tukkers. „Na rust lieten we Aalsmeer nog terugkomen tot drie punten. Gelukkig waren we op tijd weer bij de les en verder dan drie punten lieten we het ook niet komen. We zijn als team hard blijven werken en hebben een goede prestatie neergezet.”