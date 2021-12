Uitslagen en verslagen handbal: Zege voor DSVD, nederlaag Borhave

Vrouwen Eredivisie Venlo – Borhave 37-18 (23-10) Met een volle ziekenboeg en een uitduel bij een van de topploegen in de eredivisie werden er vooraf geen wonderen verwacht van Borhave. De missie werd bovendien nog moeilijker toen bleek dat Noah Timmermans geblesseerd moest afhaken vanwege een scheurtje in de triceps. Halverwege keek de ploeg van trainer Herman Keppels al tegen een ruime achterstand aan (23-10), waarna Venlo na rust uitliep naar een marge van uiteindelijk negentien treffers (37-18). „Bij voorbaat ben je redelijk kansloos tegen Venlo, maar je probeert er een zo goed mogelijke wedstrijd van te maken”, aldus Keppels. „Ook zonder blessures zouden we niet van Venlo hebben gewonnen. We hebben geprobeerd om, ongeacht de stand, ons eigen spel te spelen, te blijven knokken en plezier te houden. Dat is gelukt.”

DSVD – Fortissimo 34-27 (12-12)

Na acht nederlagen op rij won DSVD in eigen huis van Fortissimo. „Een dikverdiende overwinning”, aldus trainer Jan Majoor. „Dit was een echte teamprestatie. We hebben met elkaar en voor elkaar gevochten. Na de nederlaag tegen Kwiek (afgelopen donderdag, red.) hebben we als team gekeken wat we nodig hadden en het tactisch plan werd heel goed uitgevoerd. In de eerste helft was het een echte strijd. Onze dekking stond heel goed, maar in de afronding waren we nog ongelukkig. Na rust liepen we uit naar een voorsprong van vijf doelpunten en scoorden we ook vanuit alle posities. In die fase speelden we vol vertrouwen. Zo’n jonge ploeg krijgt dan vleugels en dat hadden we echt nodig. Als coach is het mooi om te zien hoe ze elkaar steunen en ook vuil werk voor elkaar opknappen. Voor het teamproces is dit ook een hele mooie stap.” Ilse Maatman (A-jeugd) keepte tegen Fortissimo de gehele wedstrijd bij DSVD.