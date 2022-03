Uitslagen en verslagen handbal: Zeges voor Pacelli en Langeveen

Vrouwen

Hoofdklasse

Pacelli - Hacol’90 30-24 (14-12)

Eerder dit seizoen won Hacol’90 in eigen huis van Pacelli (25-21). In de strijd om het kampioenschap kon Pacelli zich geen nieuwe nederlaag permitteren. In een leuke, attractieve wedstrijd stapte Pacelli ditmaal wel als winnaar van het veld. De bezoekers konden goed meekomen in Zieuwent, maar verloren de wedstrijd door een mindere fase na rust. „In die fase kon Pacelli uitlopen”, aldus Nicole Wielens, namens Hacol’90. „Afspeelfouten voorin en snelle tegenaanvallen hebben het verschil gemaakt. Voor rust had Pacelli telkens een klein gaatje, maar we wisten met leuke aanvallen goed te volgen. In de tweede helft hebben de meiden zich nog goed herpakt, maar het verschil was toen al gemaakt.”