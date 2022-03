Uitslagen en verslagen handbal: ZVBB'21 herovert koppositie in tweede divisie

Vrouwen

Tweede divisie

ZVBB’21 – VVW 26-23 (17-12)

Met een degelijke overwinning op VVW heeft ZVBB’21 de koppositie in de tweede divisie heroverd. In eigen huis wist de ploeg van trainer Afton Groener al voor rust het verschil te maken. „In de eerste helft hebben we de basis gelegd voor de overwinning”, aldus Groener. „Voor rust speelden we zowel verdedigend als aanvallend sterk. In de tweede helft wilden we de wedstrijd vooral rustig en volwassen uitspelen. Normaal gesproken zou ik ze dan meer pushen, maar we moeten met alle inhaalwedstrijden ook onze krachten een beetje sparen. We spelen deze maand zes wedstrijden. Dan hoef je niet vol gas te geven als dat niet meer nodig is. Dat moet het team ook leren. Ze zijn gewend om zestig minuten te blijven gaan. Nu moeten ze zo’n wedstrijd ook slim en verstandig leren uit te spelen. Op het eind liep de voorsprong wel terug, maar de zege is geen moment in gevaar geweest.” Daniek ten Tusscher behoorde tot de uitblinkers bij ZVBB’21. „Zij speelde zowel aanvallend als in de dekking een hele sterke wedstrijd.”