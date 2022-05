Uitslagen en verslagen handbal: ZVBB'21 na zege kampioen van de tweede divisie

Vrouwen

Eerste divisie

De Tukkers - E&O 26-29 (17-17)

De thuisploeg slaagde er zaterdagavond niet in om de punten in eigen huis te houden. Na een gelijkopgaande eerste helft kwam een mindere fase na rust de ploeg van trainer Nicol Kooiker duur te staan. „Een onnodige nederlaag”, aldus Kooiker. „De eerste helft ging het prima en ook na rust waren we goed aan elkaar gewaagd. E&O schakelde in de tweede helft naar een offensievere dekking en daar hadden we moeite mee. Heel langzaam liepen zij een paar punten bij ons weg, maar het verschil werd nooit meer dan drie punten. Verdedigend hebben we verder prima gespeeld, aanvallend hebben we het een fase laten liggen. Dat is zonde.” Bij De Tukkers keerde Ashley Wissink terug na haar zwangerschap. Annemijn ten Donkelaar maakte haar rentree na een zware knieblessure en Maud Lucas keerde terug na haar stage.