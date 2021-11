Uitslagen en verslagen hockey: Almelo verslaat verrassend de koploper, winterstop komt ongelegen voor Bully

Vrouwen

Eerste klasse D

EHV - Houten 1-4 (1-2)

EHV is nog steeds een team aan het opbouwen en vormen. Wekelijks boekt de ploeg progressie. De hockeysters deden dan ook niet onder voor nummer 3 Houten. De dames uit Enschede speelden sterk. Het was niet duidelijk wie er ging winnen, tot de slotfase. EHV was het niet eens met een beslissing van de arbitrage en er viel een aantal kaarten door praten tegen de scheidsrechter. In het laatste kwart liep Houten met nog twee goals uit. „Ik ben blij met de manier waarop we speelden, het scoreverloop was ongunstig. We zullen wedstrijden verliezen, maar het gaat erom hoeveel vooruitgang we boeken met het team”, aldus Simon Blanford, coach van EHV.