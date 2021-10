Uitslagen en verslagen hockey: Bully knokt zich terug, Twente op titelkoers

Set-Up'65 toont veerkracht, maar verliest van Regio Zwolle Volleybal

14 oktober OOTMARSUM - De volleybalsters van Lammerink Installatiegroep Set-Up'65 zijn er niet in geslaagd hun eerste thuiswedstrijd te winnen. In sporthal De Schalm was Regio Zwolle Volleybal na vijf sets te sterk: 3-2.