Uitslagen en verslagen hockey: gelijkspel voelt als verlies voor hockeysters Bully, mannen EHV hebben het zwaar tegen de koploper

Vrouwen

Eerste klasse

EHV - GHBS 0-2 (0-1)

EHV heeft te kampen met veel langdurige blessures, waardoor er steeds vier à vijf invallers vanuit de jeugd moeten bijspringen. „De invalsters doen het prima, maar op dit niveau komen ze soms tekort”, aldus Alexander Wind, assistent-coach van EHV. Het verschil tussen de jeugd en de senioren is volgens Wind groot. Iedereen doet haar best, maar het team niet als een geoliede machine. Invalster Lynn Delfgou, die na drie jaar weer haar eerste wedstrijd speelde voor EHV, had twee grote kansen. Maar de bal, ging net langs de paal. In de verdediging speelde EHV sterk, maar in de opbouw werd soms slordig gespeeld. „Hoewel we veel kansen hebben gehad, was GHBS toch beter”, aldus Wind. EHV verloor met 0-2.