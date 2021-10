Uitslagen en verslagen hockey: hattrick 14-jarige speelster Goor, mannen EHV onverzettelijk

Vrouwen

Eerste klasse D

Bully - Civicum 3-0 (2-0)

Bully, dat inmiddels bekend staat als titelkandidaat, moest het opnemen tegen de nummer laatst. De vrouwen uit Oldenzaal speelden bij vlagen goed. De ploeg creëerde ongelofelijk veel kansen, maar gezien de uitslag was de ploeg te weinig effectief. „Je pakt weer drie punten en krijgt geen tegengoal, dat is positief”, aldus coach Frank Geers. „Het was een zakelijke overwinning om het zo te noemen. We hadden onszelf wel meer mogen belonen. Civicum heeft gestreden voor wat ze waard was, dus complimenten aan die ploeg.” Over twee weken neemt Bully het op tegen koploper Ede. Voor nu ligt de focus op komende zondag, als gewonnen moet worden van Amersfoort.