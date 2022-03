Uitslagen en verslagen hockey: hockeysters Bully te sterk voor EHV, mannen EHV nemen revanche op GHBS

Vrouwen

Eerste klasse

EHV - Bully 1-3 (0-2)

De eerste wedstrijd na de winterstop was de derby EHV-Bully. EHV heeft dit seizoen lastig, Bully kent juist een sterk seizoen: de ploeg staat tweede. Bente Habers scoorde het eerste doelpunt voor Bully, waardoor de uitploeg meteen sterk in de wedstrijd stond. „We hebben geen seconde gedacht aan verliezen”, aldus Jet Huitink. speelster van Bully). Na de openingsgoal wist Bully er nog twee te scoren. Deze treffers kwamen op naam van Anne Verbeek en Wiep in het Veld. Het leek een 3-0 overwinning te worden voor de gasten, maar Bully zakte in het laatste kwart iets in. EHV wist in de laatste seconden van de wedstrijd er nog een te scoren. De coach van EHV, Simon Blanford, vond het geen spectaculaire wedstrijd. „Het was gewoon een potje hockey.” Frank Geers, de coach van Bully, was tevreden: „Hartstikke mooi dat we met 3-1 winnen. Dat wordt ook van ons verwacht, maar bij EHV thuis is het altijd lastig om het waar te maken.”