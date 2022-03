Uitslagen en verslagen hockey: hockeysters EHV pakken met vijf invallers een punt, duel mannen Bully duurt net iets te lang

Vrouwen

Eerste klasse

Apeliotes - EHV 1-1 (1-1)

EHV speelde deze zondag uit tegen Apeliotes, die vijf plekken hoger in het klassement staat. Het zou dus een uitdaging worden voor de Enschedese ploeg. Door blessures en vanwege griep vielen er veel speelsters af. EHV ging uiteindelijk op pad met negen eigen spelers en met vijf invalsters. „Het was een spannende wedstrijd, die beide kanten op had kunnen vallen”, aldus EHV-voorzitter Alexander Wind. Met vijf invallers was het even wennen voor EHV. De ploeg kwam in de eerste helft op achterstand. De scheidsrechter floot veel, maar de Enschedese speelsters wisten het hoofd koel te houden. Invaller Victoria van Gemert wist nog voor de rust de gelijkmaker te maken. In de tweede helft werd er niet meer gescoord, waardoor de Enschedese ploeg een punt mee naar huis kon nemen.