Uitslagen en verslagen hockey: hockeysters HC Twente promoveren eerder dan verwacht, mannen van EHV komen weer terug na achterstand

Vrouwen

Eerste klasse

HC Amersfoort - EHV 2-2 (0-1)

EHV begon redelijk aan de wedstrijd tegen Amersfoort. In het tweede kwart hadden ze de schijnflats van de verdediger van Amersfoort goed door en konden ze overwicht krijgen. Calise Buma wist het overwicht te verzilveren met een doelpunt in het tweede kwart voor EHV. EHV moest in de tweede helft doordrukken, want Amersfoort rook nog kansen. Britt Hollink sleepte de 0-2 in het net voor EHV. De wedstrijd leek goed af te lopen voor het team uit Enschede, maar de laatste tien minuten waren een drama. Door balverlies op het middenveld werd het 1-2, net nadat EHV een kans had op de 0-3. Qua wedstrijdbeeld had EHV voor het grootste gedeelte de wedstrijd in handen. De speelsters combineerden goed en speelden hun eigen spel, maar na de 1-2 waren ze het even kwijt. Amersfoort zag dat de Enschedese hockeysters niet meer scherp waren en scoorde in de laatste vijf minuten de gelijkmaker: 2-2.