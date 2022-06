Uitslagen en verslagen hockey: speelsters Haackey keren het tij in de laatste minuut, gelijkspel voelt voor mannen van Almelo als verlies

Hockey: Bully wint ook tweede duel en blijft op koers voor promotie

De vrouwen van Bully hebben zich geplaatst voor de volgende ronde in de nacompetitie. Inzet is een plek in de overgangsklasse. In de ‘best of three’ tegen Craeyenhout werd zaterdagmiddag ook het tweede duel gewonnen (4-3). Afgelopen donderdag won de ploeg van trainer Frank Geers het eerste duel al overtuigend met 1-5.

4 juni