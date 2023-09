Uitslagen en verslagen hockey: uitstekende start voor de vrouwen van Bully

Twents golftalent Joris Spanjer kreeg in Amerika te maken met de wetten van de topsport: ‘Als je niet presteert word je aan de kant gezet’

Drie jaar lang bivakkeerde Joris Spanjer in Amerika. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan werd de 22-jarige Hengeloër een beter golfer. Inmiddels is Spanjer terug in Nederland en denkt hij na over de golftop (alsnog) bereikt kan worden.