Uitslagen en verslagen hockey: vrouwen Bully bezwijken niet bij de koploper, mannen EHV knokken zich naar een punt

Basketbal: intense tweestrijd tussen Uitsmij­ters en UBall nog lang niet beslist

Uitsmijters en UBall zijn in een hevige strijd verwikkeld in de halve finales van de play-offs in de promotiedivisie. Uitsmijters deelde vrijdag het eerste tikje uit door de thuiswedstrijd met 62-56 te winnen. Zaterdag 6 mei mogen de ploegen op herhaling in Utrecht. De winnaar van de tweestrijd gaat naar de finale waar de titel in de promo én promotie naar de eredivisie op het spel staan.