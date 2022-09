Uitslagen en verslagen hockey: vrouwen Bully moeten volwassener worden in het afronden, mannen EHV pakken nog net een punt mee

Korfbal: weinig successen Twentse teams bij begin veldcompe­ti­tie

ENSCHEDE - De veldcompetitie is zaterdag weer begonnen. Maar voor de Twentse korfbalteams vielen er weinig successen te noteren. Bijna alle Twentse teams leden een nederlaag. Behalve NKC’51 en Blauw Zwart. De Nijverdalse ploeg hield een punt over aan het duel in Zwolle tegen Sparta (16-16). De club uit Wierden won in Friesland met 17-19 van Lintjo.

