Uitslagen en verslagen hockey: vrouwen van Bully maken het onnodig spannend

Vrouwen

Eerste klasse

EHV - Civicum 2-2 (1-2)

Een bijzonder spannende wedstrijd tussen EHV en Civicum. Civicum domineerde in de eerste helft en de gasten gingen met 1-2 de rust in. „In de rust moesten we de speelsters pittig toespreken”, zei assistent-coach Alexander Wind van EHV. De hockeysters uit Enschede gingen na de toespraak weer met goede moed het veld op. Na het eerste fluitsignaal in de tweede helft verloor Britt Hollink meteen de bal aan een speelster van Civicum. Ze wist de bal terug te veroveren door een goede tackle back. Richting de goal van Civicum viel ze op het veld, maar ze ging door richting de cirkel. Op het laatste moment gaf ze bal af aan Anouk Zwiers, die de actie wist te verzilveren met een goal. De gehele tweede helft oefende EHV druk uit op Civicum. Civicum was niet meer de ploeg uit de eerste helft. De gasten ‘parkeerden de bus’ en EHV probeerde met alle macht te scoren. Ondanks de grote stormloop op de goal van Civicum vielen er verder geen doelpunten meer, waardoor het duel in een gelijkspel eindigde.