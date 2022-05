Uitslagen en verslagen hockey: vrouwen van Bully spelen wederom uitstekend, mannen van Bully zijn op oorlogssterkte in de derby tegen EHV

Vrouwen

Eerste klasse

Bully - HC Amersfoort 8-0 (3-0)

Bully zette wederom een goede prestatie neer op het veld. Met de vorige wedstrijd meegerekend scoorde Bully in totaal twintig goals en kregen ze er nul tegen. Amersfoort kon in dit duel niet in het 23 meter gebied van Bully komen, de keeper van Bully had daarom ook een rustige wedstrijd. “Zaken waar we lang op trainen zien we nu de resultaten van en dat is prachtig”, aldus Frank Geers, trainer van Bully. De hockeysters van Bully speelden een hoog bal tempo, waar de tegenstander weinig op kon antwoorden. In de eerste helft scoorde de thuisploeg drie goals. In de tweede helft hielden de Oldenzalers het tempo vast en breidde ze de score uit naar 8-0. Ondanks dat het niet de beste tegenstander was vond Geers het een mooie wedstrijd, omdat hij zag dat zijn team met veel plezier hockeyde.