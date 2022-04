Uitslagen en verslagen hockey: vrouwen van Bully uiten hun creativiteit, mannen EHV herstellen zich geweldig tegen Oss

Vrouwen

Eerste klasse

Groninger Studs - EHV 1-0

De kansen vlogen over en weer. De ploegen waren aan elkaar gewaagd, maar de thuisploeg was net iets beter. De wedstrijd was niet erg doelpuntenrijk: 1-0. De voorhoede van EHV is soms te lief voorin en de speelsters gaan vaak niet voor eigen succes, wat niet per se iets slechts is. „Maar soms moet je geen genade kennen en de bal knetterhard op de goal rammen”, aldus assistent-coach Alexander Wind van EHV. De Enschedese ploeg, die nu onderaan staat, hoopt op den duur weer mee te kunnen strijden om het kampioenschap in de eerste klasse. Het vooruitzicht van Wind is positief, zijn ploeg speelt namelijk elke week een stukje beter. Ook is er in de jeugd van EHV veel talent aanwezig. Zo speelde Maud Kruse uit de jeugd mee in de eerste klasse alsof ze het al jaren deed.