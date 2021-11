Uitslagen en verslagen hockey: Winterkampioen Twente wint elfde duel op rij, arbitrage nekt mannen Almelo

Vrouwen

Tweede klasse D

Kromhouters - PW 8-1 (4-0)

Het was een pittige middag voor de vrouwen van PW. Ze namen het met slechts twaalf speelsters op tegen koploper Kromhouters. Na twee minuten kwam de thuisploeg al op voorsprong. Hier en daar had PW wel wat mogelijkheden, maar uiteindelijk maakte het geen schijn van kans in Tiel. Kromhouters scoorde liefst zes doelpunten uit strafcorners. Robin Kroeze redde de eer voor PW. „De winterstop komt voor ons net twee weken te laat. Het had een hele andere wedstrijd kunnen zijn als we geen blessures hadden en konden wisselen. Dan staat er gewoon een sterker team. Nu gaan we ons voorbereiden op de tweede seizoenshelft”, aldus trainer Daan Kruisinga.