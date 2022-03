Uitslagen en verslagen korfbal: AKC verrast met zege op koploper, EKC Nääs en DOS-WK grijpen naast de play-offs

Basketbal: Jolly Jumpers uitgescha­keld in halve finale beker

KATWIJK - Jolly Jumpers is er niet in geslaagd de finale van het bekertoernooi te bereiken. In de halve finale bleek Den Helder een flinke maat te groot: 78-53. De twee halve finales werden gespeeld in Katwijk, waar zaterdag ook de finale op het programma staat. Den Helder ontmoet daarin Grasshoppers, dat in de andere halve finale won van Binnenland.

25 maart