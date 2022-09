Uitslagen en verslagen korfbal: AKC wint Almelose derby

Wierdense Martine Veldhuis komt in het Tsjechi­sche Racice solo in actie in lichte skiff

WIERDEN - Martine Veldhuis eindigde vorige maand op het EK in München als derde in de lichte skiff. Een fijne opsteker in de aanloop naar de wereldkampioenschappen in het Tsjechische Racice, waar het voor de 25-jarige Wierdense niet alleen om de medailles en de podiumplaatsen gaat.

16 september