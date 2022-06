Uitslagen en verslagen korfbal: degradatie AKC en handhaving NKC’51, coach Schorn naar Juventa

Voor een plek in de eerste klasse

De Walden - AKC 20-17 (9-10)

Voor AKC viel in Wolvega het doek in de eerste klasse. De Almeloërs moesten in de slotfase hun meerdere erkennen in De Walden uit Oentsjerk. Die ploeg ging beter met de kansen om en maakte minder fouten. Veel krachtsverschil was er tot de laatste tien minuten niet en bij 16-16 was nog veel mogelijk. In de slotfase liep het echter niet meer bij AKC en kon de Friese ploeg het initiatief overnemen. De Walden maakte dankbaar gebruik van de mogelijkheden en doordat ook de Almelose aanval stilviel werd het uiteindelijk 17-20 voor De Walden. „Voor de ploeg en de vereniging uiteraard een zuur verlies, maar gezien het moeizame seizoen en de sportieve en organisatorische problemen is de degradatie niet onverwacht”, aldus aanvoerder en bestuurslid Ramon Post. „Het afgelopen seizoen ging het al erg moeizaam. En aangezien met Roy Hofstede een dragende speler van ons vlaggenschip stopt en er vrijwel geen aanvulling is, kan een stap terug op termijn goed uitpakken om van daaruit te gaan werken aan een perspectiefvollere toekomst. De komende jaren hopen we met een ploeg met een mix van geroutineerde en jonge talentvolle spelers voldoende ervaring op te doen om op termijn terug te keren op een hoger niveau.”