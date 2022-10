Uitslagen en verslagen korfbal: HKC troeft AKC af in degradatieduel

Het verschil tussen Military-win­naar Price en de nummer 2 McEwen? 1 seconde op de crosscoun­try

BOEKELO - Lang leek Laura Collett op weg naar haar tweede eindzege in Military Boekelo, maar een springfout zondag in het afsluitende concours kostte de Britse amazone de overwinning. Die ging naar Tim Price, die zowel in de crosscountry van zaterdag als tijdens het springen op zondag foutloos was. De Nieuw-Zeelander schreef Boekelo ook al in 2017 op zijn naam.

9 oktober