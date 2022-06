Uitslagen en verslagen korfbal: kampioen DOS-WK promoveert naar eerste klasse, NKC en AKC moeten nog aan de bak

Overgangsklasse A

AVO - NKC’51 14-13 (7-7)

Voor NKC’51 valt de beslissing over handhaving of het spelen van een extra duel in de laatste competitiewedstrijd in Zwolle tegen Sparta. Na het nipte verlies in Assen tegen AVO moeten de Nijverdallers het duel in Zwolle in winst omzetten om zich te handhaven in de overgangsklasse. Elk ander resultaat zorgt voor het spelen van een extra promotie/degradatieduel.

In Assen kende NKC een prima begin, maar de ploeg verzuimde de 1-4 voorsprong voldoende uit te bouwen. Daardoor kon AVO bij de rust weer op gelijke hoogte komen. Daarna deden de teams nauwelijks iets voor elkaar onder en werd het tot 13-13 een gelijk opgaand duel. In de slotfase werd AVO echter alsnog spekkoper. De thuisploeg kreeg met de 14-13 zege te veel.