Uitslagen en verslagen korfbal: kampioenschap en promotie NKC’51 een feit

Trots overheerst bij voetbal­sters De Tukkers, ondanks ruime nederlaag in bekertoer­nooi

Een stunt zat er niet in, waardoor het bekeravontuur van de vrouwen van De Tukkers ten einde is gekomen. De speelsters liepen zaterdagavond, in de achtste finale tegen eredivisionist SC Heerenveen, tegen een ruime nederlaag aan: 8-0.