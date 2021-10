Uitslagen en verslagen korfbal: nieuwe trainer Amicitia begint met nederlaag

Overgangsklasse A

Sparta - NKC’51 15-14 (5-4)

NKC moest de punten afstaan aan het Zwolse Sparta, dat daarmee meer kreeg dan waarop de ploeg recht had. Beide ploegen deden niets voor elkaar onder. In de eerste helft zag coach Gert Schorn een slordig en zonder overtuiging spelend NKC, maar na de korfwisseling was het geloof in eigen kunnen terug bij de Nijverdallers. De ploeg kwam bij 12-12 langszij en bleef op gelijke hoogte tot 14-14. In de slotminuut werd Sparta echter alsnog de gelukkigste,15-14.