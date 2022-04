Uitslagen en verslagen korfbal: NKC’51 en HKC moeten aan de bak voor promotie, Achilles staat er goed voor

Overgangsklasse

Play-offs voor een plaats in de hoofdklasse

NKC’51 - DOS Westbroek 11-14 (10-5)

NKC’51 leed in eigen huis een zure nederlaag tegen DOS uit Westbroek en had dit voor een belangrijk deel te danken aan een zwakke tweede helft, waarin de ploeg van coach Gert Schorn het aanvallend volledig liet afweten. In de eerste helft domineerde NKC nog op alle fronten. De ploeg was scherp, creëerde zich volop kansen en door deze ook op tijd af te ronden leidde NKC via 7-2 bij de rust verdiend met 10-5. In de tweede helft liet NKC echter een ander gezicht zien. De Nijverdalse ploeg speelde met minder overtuiging en had veel moeite om kansen te creëren. DOS kon daardoor het initiatief overnemen en via 10-10 en 10-13 werd het een 11-14 nederlaag.